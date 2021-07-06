ضاحي خلفان: "المملكة هي الإمارات والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون"

دبي (صدى):
أكد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، على قوة العلاقات السعودية الإماراتية، رغم محاولات بعض "المتربصين" إظهار ما هو عكس ذلك.
وقال خلفان: "بالنسبة لي المملكة هي الإمارات، والإمارات هي المملكة، الحكومة الواحدة تجد فيها وزراء يختلفون، الناس لا يمكن على الدوام تكون لهم وجهة نظر واحدة".
وأضاف: "المشكلة أن ذباب البعض من الحوث والاخونج والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون، وإحداث شرخ بين الإمارات والسعودية، وهذه أساليب منذ الربيع وهم يبيعون ويشترون فيها، وفشلوا" .
وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان صرح بإن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة الإمارات، قائلا: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".
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