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ضاحي خلفان: "المملكة هي الإمارات والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون"

منذ ساعة
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ضاحي خلفان: "المملكة هي الإمارات والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون"

دبي (صدى):
أكد ضاحي خلفان نائب رئيس شرطة دبي، على قوة العلاقات السعودية الإماراتية، رغم محاولات بعض "المتربصين" إظهار ما هو عكس ذلك.

وقال خلفان: "بالنسبة لي المملكة هي الإمارات، والإمارات هي المملكة، الحكومة الواحدة تجد فيها وزراء يختلفون، الناس لا يمكن على الدوام تكون لهم وجهة نظر واحدة".

وأضاف: "المشكلة أن ذباب البعض من الحوث والاخونج والمتربصون يحاولون الزج بما يتمنون، وإحداث شرخ بين الإمارات والسعودية، وهذه أساليب منذ الربيع وهم يبيعون ويشترون فيها، وفشلوا" .

وكان وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان صرح بإن التوافق موجود بين دول أوبك+ ما عدا دولة الإمارات، قائلا: "أمثل دولة متوازنة تراعي مصالح الجميع في دورها كرئيسة لأوبك+، السعودية أكبر المضحين ولولا قيادتها لما تحسنت السوق النفطية".

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المملكة
الامارات
ضاحي خلفات

التعليقات

اسماء
اسماء عدد التعليقات : 1
منذ 5 دقائق
ضاحي خبيث لايضحك عليكم

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
حاولت ان تكيد له ، فكادت لنفسها .. اعمتها الغيره ..
ابو محمد 😎 ✍️
مشكله مع اهل الفشخره المبعوصه ..
ابو محمد 😎 ✍️
جزاك الله يا مرابط ، قلت الحقيقه ..
اسماء
ضاحي خبيث لايضحك عليكم
زائر
لها حل وسهل مثل كل مره وزارة الرياضة تدفع عنهم ويحطونها بحجه اخذها من مخصص النقل التلفزيوني

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