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عبدالعزيز المريسل : أعتذر للدويش إذا كان " زعلان "
منذ 8 ساعات
1379
2
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التعليقات
ابو وليد
عدد التعليقات : 2314
منذ ساعتين
يكذب ويعرف انه كذاب -- لكنه مسلي
سالم الروقي
عدد التعليقات : 6
منذ 23 دقيقة
ترى مسيلمه الكذاب في وقته كان يعتذر لمن يخاف منه .
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أحدث التعليقات
وليد
حفظ الله المملكه من يوم دخلتها ما حصلت منها الا كل خير امشي سليم الكل يحترمك واذا مشيت في طريق الخطا تحمل الي يجيك
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
مشعل
لما تنحطين في القبر ساعتها راح تدفعين الثمن غاليا وتندمين انا من شفت البراطم المتفخة وانا عارف انك رايحة فيها عليك من الله كل...
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
عوض الحنان
السلام عليكم شكرا لك يا مرابط فعلا انت شخص نبيل وعربي أصيل. لأنك قلت كلمة حق في حق السعودية .
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