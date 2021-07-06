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عبدالعزيز المريسل : مدرب الهلال رفض تواجد اللاعب الكوري وكويلار
منذ 6 ساعات
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التعليقات
كلام مليان
عدد التعليقات : 636
منذ 30 دقيقة
اكذب واحد بالسعوديه ام زكي مسلمه الكذاب ايهب يا وجهه بالله هذا مسلم !!!!!
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إنَّ الصِّدْقَ يَهدِي إلى البِرِّ، وإنَّ البِرَّ يَهدِي إلى الجنةِ، وإنَّ الرجُلَ لَيْصْدُقُ، حتى يُكتَبَ عند اللهِ صِدِّيقًا، وإنَّ الكَذِبَ يَهدِي إلى الفُجُورِ، وإنَّ الفُجُورَ يَهدِي إلى النارِ، وإنَّ الرجُلَ لَيكذِبُ حتى يُكتَبَ عند اللهِ كَذَّابًا) [صحيح الجامع|
خل الكورة تنفعك يوم القيامة
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