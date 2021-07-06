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النصر ممنوع من تسجيل الصفقات الجديدة بقرار من الفيفا

منذ 19 دقيقة
1539
النصر ممنوع من تسجيل الصفقات الجديدة بقرار من الفيفا

نواف السالم (صدى):
منع الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أندية النصر، والأهلي، والرائد، والطائي، من التسجيل في فترة الانتقالات الجارية، حتى يوم أمس الاثنين، وذلك لعدم إغلاقهم القضايا المالية.

ولا زال النصر ممنوعًا من التسجيل لعدم سداد الدفعة الأخيرة إلى نادي فنربخشة التركي جراء شراء البطاقة الدولية للبرازيلي جوليانو، إضافة إلى مبلغ 1.6 مليون يورو إلى نادي غلطة سراي التركي نظير شراء العقد الاحترافي لمايكون بيريرا، بحسب الرياضية.

ويستمر منع تلك الأندية إلى حين سداد المبالغ الملزمة عليها والانتهاء من كافة الإجراءات القانونية.

نادي النصر
الاهلي
النصر
فيفا

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ابو ناصر
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