"الكرز" بديل آمن للحبوب المنومة

متابعة أميرة خالد (صدى):
توصلت أبحاث علمية إلى إمكانية استخدام فاكهة "الكرز" كبديل آمن للحبوب المنومة، لاحتوائه على مادة الميلاتونين.
ومادة الميلاتونين هي مادة تعد ناقلا عصبيا يساعد على النوم، ويسهم في تحسين المزاج، ويمكن أن يحل محل الحبوب المنومة.
وكشفت دراسة أن مجموعة من الأشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و85 عامًا، شعروا بزيادة رغبتهم في النوم عقب تناولهم الكرز قبل الذهاب إلى النوم.
وللكرز العديد من المزايا الأخرى، فهو يعزز المناعة، حيث يحتوي على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يجعل الجسم أكثر قدرة على مكافحة البكتيريا والفيروسات والفطريات، كما يحتوي على مضادات الأكسدة، وهو ما يعمل كمضاد للالتهابات.