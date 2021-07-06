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أمرابط لمحلل هولندي انتقد المملكة: "كلامك سطحي وساذج"

منذ 25 دقيقة
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أمرابط لمحلل هولندي انتقد المملكة: "كلامك سطحي وساذج"

نواف السالم (صدى):
لقن المغربي نور الدين امرابط لاعب نادي النصر، المحلل الرياضي ومقدم البرامج الهولندي"يوهان ديركسين" درسا، بعد هجومه على المملكة ووصفها بأنها لا تحترم حقوق الإنسان.

وقال أمرابط في رده على يوهان ديركسين: "أنا أعيش هناك أنها بلد آمن للغاية، وبلد لطيف للعيش فيه، والمرأة تأخذ حقوقها كاملة، إنهم يفعلون مايريدون".

ووصف أمرابط ديركسين بالسطحية والسذاجة، قائلا: "ليس لديك الحق في الحديث عن هذا، في السعودية يأتون اشخاص من دول العالم الثالث للعمل فيها ويكونوا سعداء لأنهم يكسبون المال نهاية الشهر، ويرسلون المال لأسرهم، واحفادهم".

وأضاف: "إنها أمور سياسية، فأنا أريد أن أبتعد عن ذلك لكن أريد أن اقول بأن ما تقوله وما يقوله الكثيرون عن هذه البلد خاطىء".

نادي النصر
النصر
المملكة
امرابط

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51234
منذ 6 دقائق
كفو يا ذيبان

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذه الهبلا تفضح نفسها من اجل ان تشوهه سمعة الشاب . من سيقبل بها زوجة في المستقبل ؟
ابو عمار
يبدو ان القرد لا يرغب في صداقة هذه الاشكال
ابو عمار
كفو يا ذيبان
ابو عمار
اوكي

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