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مستشار بشؤون الطاقة: تضحيات المملكة قادت "أوبك" لإقرار أكبر تخفيض في تاريخها

منذ ساعة
1577
مستشار بشؤون الطاقة: تضحيات المملكة قادت "أوبك" لإقرار أكبر تخفيض في تاريخها

عادل الحربي (صدى):
أكد المستشار في شؤون الطاقة فيصل الفايق، أن المملكة هي المحرك الرئيسي والمفصلي على كافة الأصعدة، ودائما ما تتسيد الموقف، من بداية هندسة منظومة أوبك بلس في 2016 .

وقال الفايق: "الآن العالم كله يجني ثمار جهود المملكة، حتى في أوقات الجائحة، قادت دفة منظومة أوبك+ إلى بر الأمان، بعد أكبر صدمة للطلب على النفط في العالم العام الماضي بسبب الجائحة".

وأضاف: "لم يكن أحد يقوم بهذه الجهود إلا المملكة، أكبر مُصدر للنفط في العالم، والمنتج المرجح الوحيد الذي يستطيع ان يضبط الانتاج صعودا وهبوطا".

وتابع: "الذي يضحي ليس هو الذي يجني الثمار، الذي ضحى هو الذي خفض الإنتاج، المملكة قادت المنظومة وخفضت من 12.3 الى 7.4 مليون برميل يوميا".

وأضاف: " روسيا احتاجت 6 أشهر لتخفض 200 الف برميل فقط، بينماالمملكة خفضت 5 مليون خلال شهرين فقط".

الشمري: تمديد "أوبك+" في الوقت الحاضر أهم من زيادة الإنتاج "فيديو" 

المملكة
النفط
الطاقة
اوبك

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أحدث التعليقات

ابو عمار
اوكي
ابو عمار
هذه الهبلا تفضح نفسها من اجل ان تشوهه سمعة الشاب . من سيقبل بها زوجة في المستقبل ؟
ابو عمار
يبدو ان القرد لا يرغب في صداقة هذه الاشكال
ابو عمار
كفو يا ذيبان
ابو عمار
اوكي

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