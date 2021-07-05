انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تكبد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة.
وقال الإرياني: "أبطال الجيش والمقاومة والقبائل وألوية العمالقة بدعم واسناد من التحالف بقيادة المملكة، يتمكنون من استعادة جبل حلموس الإستراتيجي، مدخل مديرية ذي ناعم، والجماجم، وحيد السلم، و نقطة المدعو أبوهاشم على خط ذي ناعم الناصفة، وانهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية".
وكان الجيش اليمني أعلن مساء الاثنين، عن تحقيق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، ومقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة.