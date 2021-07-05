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انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

منذ 47 دقيقة
1761
انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تكبد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة.

وقال الإرياني: "أبطال الجيش والمقاومة والقبائل وألوية العمالقة بدعم واسناد من التحالف بقيادة المملكة، يتمكنون من استعادة جبل حلموس الإستراتيجي، مدخل مديرية ذي ناعم، والجماجم، وحيد السلم، و نقطة المدعو أبوهاشم على خط ذي ناعم الناصفة، وانهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية".

وكان الجيش اليمني أعلن مساء الاثنين، عن تحقيق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، ومقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

اليمن
الحوثي
انهيارات

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أحدث التعليقات

ابو عمار
هذا مسرع في شارع داخل المدينه
وافي
الامارات اخذت دور الدولة العظمى الله يرحم ايام الرجال
عبدالله الناصر / حائل
لعنة بيتروس واضحه وصارخه على اضطراب الروقي وهذيانه وانفلات لسانه بهذه الطريقه اليائسه
د محمد ماجد بخش
٣٣٠ مليون مسافر برضه قليلة على السعودية
د محمد ماجد بخش
دوس فرامل .. دوس بنزين .. دوس حبر .. دوس أهداف

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