جستنيه يحذر من تكرار أزمة مباريات الأهلي والاتحاد مع ملعب الجوهرة

نواف السالم (صدى):
رأى الناقد الرياضي عدنان جستنيه، اليوم الثلاثاء، أنه يجب من الآن أخذ الاحتياطات اللازمة بشأن مباريات الأهلي والاتحاد، على ملعب الجوهرة.
وقال جستنيه: "على لجنة المسابقات تأخذ احتياطاتها اللازمة من الآن حول مباريات الدور الأول لفريقي الاتحاد والأهلي والتي تقام على ملعب الجوهرة، والذي قد يحتاج إلى صيانة أو لإقامة مناسبات رياضية فيه، أن يأتي الجدول مراعٍ لهذه الظروف القاهرة وأن لا يعود الناديين للعب امام الاندية الاخرى بملعب الشرائع".
وكانت لجنة المسابقات العام الماضي، قد قررت نقل لقاء الأهلي والاتفاق، ولقاء الاتحاد وضمك ضمن مسابقة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع، بدلاً من ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بمحافظة جدة، بسبب أعمال الصيانة وقتها.