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الهلال يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد "صور"

منذ 10 دقائق
1275
الهلال يستعد لمنافسات الموسم الرياضي الجديد "صور"

ماجد محمد (صدى):
بدأ فريق نادي الهلال، تحضيراته الميدانية على ستاد الأمير تركي بن سلطان في مقر النادي، استعدادا لمنافسات الموسم الرياضي الجديد 2022_2021م، وذلك تحت إشراف مدير الجهاز الفني البرتغالي "ليوناردو جارديم".

وأجرى اللاعبون قبل بداية الحصة التدريبية فحوصات طبية في معسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز في مقر النادي.

واشتمل المران على الجري حول الملعب على سرعات ومسافات مختلفة، وتدريبات بدنية ولياقية متنوعة باستخدام الكرة.

وعقد رئيس مجلس إدارة النادي الأستاذ فهد بن سعدبن نافل اجتماعا بأعضاء الفريق رحب خلاله بالجهاز الفني الجديد، وحث الجميع على العمل لتحقيق ما يسعد جماهير الهلال.

واجتمع "جارديم" قبل انطلاق التدريبات مع اللاعبين وتحدث خلال الاجتماع عن برنامج الفريق، وكافة الأمور المتعلقة بالفريق وتحضيراته لمنافسات الموسم الجديد.

الهلال
منافسات
التدريبات
اللاعبين
المران

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التوفيق من الله
د محمد ماجد بخش
ال٥٠ الف ما تشتري ماكينة نسخ وتصوير
واضح*** وصريح***
الحمدلله على السلامة للجميع، يالربع تعوذو من إبليس وكل واحد يصلح طيارته والصلح خير.. طيعوا شوري.؟
واضح*** وصريح***
بالقيس فنانة رائعة،وكذالك الفنانه أحلام رائعة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههه بس قوية لاشاف خشتس قال أبي السجن،،قمة التحطيم..

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