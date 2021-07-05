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تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 

منذ 23 ساعة
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تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 

عسير (صدى):
كشف المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر بمنطقة عسير أحمد الألمعي، عن تفاصيل جديدة بشأن واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدد من المركبات المتوقفة في إشارة مرور بمحايل عسير.

وقال أحمد الألمعي، إن غرفة عمليات الهيئة تلقت بلاغا في تمام الساعة 09/38 يفيد بوقوع حادث تصادم صباح اليوم الاثنين بإشارة مرور الضرس بمحافظة محايل عسير.

وأوضح أنه فور تلقي البلاغ تم توجيه ثلاثة فرق إسعافية للموقع، مشيرا إلى وجود 4 إصابات بينهم حالتين وفاة وحالة خطيرة وحالة متوسطة، فيما  تم تقديم الخدمة الإسعافية لجميع الحالات، ونقلها إلى مستشفى محايل العام.

 

وكانت "صدى" تفردت بتغطية واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة سيارات متوقفة بإشارة مرور الضرس في محايل عسير.

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محايل عسير
هيئة الهلال الأحمر
سحق
منطقة عسير أحمد الألمعي
شاحنة إشارة مرور

التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130214
منذ 23 ساعة
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم ..

.. الله يرحم من مات ويحسن من فقده ويشفي من اصيب .. آمين ..
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ 23 ساعة
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ 23 ساعة
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
دكتر عدد التعليقات : 47
منذ 23 ساعة
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
ابو احمد
ابو احمد عدد التعليقات : 1
منذ 20 ساعة
فعلا التامين اصبح كثير من الشباب والاجانب لايبالي وخاصة اصحاب الشاحنات بالذات
غ ع ع
غ ع ع عدد التعليقات : 91
منذ 16 ساعة
الي يقول التأمين
ليش اغلبنا صار يرمي التهم بدون ما يتأكد ياخي فيه عدت اسباب ممكن الفرامل تعطلت وهذا شي يحصل في الجنوب بكثره ينتهي الهواء الي يمسك التريلات وهذا اكبر سبب لحدوث التهويه وعدم القدره على توقفها
وعندكم اتهام الناس انهم يتعمدون القتل شي مو طيب احسنو النيه ربي يحسن من حالنا
كثره الاتهام والحسد مشكله انتشرت بشكل عجيب
ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51249
منذ 14 ساعة
الله يرحم الموتى و يشفي المصابين
سويلم الهزيمي
سويلم الهزيمي عدد التعليقات : 25
منذ 7 ساعات
السبب السرعه المشكله انه مقبل ع اشاره ومسرع لدرجه انه سحق السياره سحق انا والله احسبه فلم لين شفته بصحف غريب التريله مسرعه بلحيل
أبوخالد-أبها.
أبوخالد-أبها. عدد التعليقات : 276
منذ 48 دقيقة
ادخلت سيارتي الجمس لدى ورشة في أبها
من أجل تغيير جلد وجيه للمكينه ..
بعد يوم .. أو يومين ..
ذهبت لإستلام سيارتي الجمس من الورشه ..
قابلت صاحب الورشه .. وإسمه تركي العسيري
طلب مني قطعة كهربائيه توضع عند دواسة الفرامل
لكي تضيء الأنوار الخلفيه في حالة الوقوف والتهدئه ..
احضرت له القطعه ودخل تحت الدركسيون
عند دواسة الفرامل والبنزين .. وركب القطعه ..
وأخرج سيارتي الجمس من بين سيارات كانت واقفه في الورشه ..
وأوقفه عند باب الورشه ..
ثم قال لي ( وهو المهندس الخبير ) :
أظن فيه أحد فك مسمار الفرامل .. !!؟؟
وحيث أنني لا أعرف ماذا يعني هذا التصرف والكلام ..
سألته :
هل ممكن توصلني للورشة التي أسفل الشارع
ورشة كهربائي ..؟
قال لي نعم ..
وتركني أخرج بالجمس من ورشته ..
وهوبتلك الحالة والوضع (( الخطييير جدا جدا ))
وهو مهندس ميكانيكي .. يعرف ماذا سيئول إليه الوضع
لومشيت بسيارتي الجمس ..
(( وخصوصا .. أن ورشته تقع في أعلى الجبل في الصناعية ))
وحدث ماكان محذورا .. ولا أعرف عنه شيئا
بعد أن بدأت في توجيه الجمس نحو أسفل الشارع ..
متوجها لورشة الكهربائي .. والتي تقع في نهاية الشارع وأسفل الجبل
أردت أن أهدى من إنطلاقة الجمس والتحكم في سرعته
إلا أنني تفاجأت أن دواسة الفرامل هوت إلى نهايتها ..
حيث أن مسمار الفرامل قد تم التلاعب فيه ..
وإنطلق الجمس منفلتا نحو أخر الجبل ..
وحيث يقف هناك أناس .. وسيارات أمامي ...
يالطييييف ... يالطيييف ....
ياااارب ... يااااارب ...
ماذا أعمل لتلافي هذه المصيبة التي أنا متجها إليها ..
وألهمني ربي ..
أنزلت القير إلى أخره ..
وضغطت على الجلنط .. رغم عدم فاعليته ..
والجمس منطلقا كالبرق .. متجها إلى أسفل الجبل ..
وأنا أدعو الله بخوف ووجل ..وأتصبب عرقا .. وأنظر إلى الناس الواقفين أمامي
ولا أملك من الأمر شيئا ..
فالأمر لم يعد بيدي ..
ولا حول ولاقوة إلا بالله العلي العظيم ..
ولكن رحمة الله ولطفه عزوجل تداركتني في أخر الرمق
وعند الوصول إلى الرجال الواقفين ..
والذين كانوا يواصلون حديثهم ..
ولم يعلموا ماذا كان يخبئ لهم القدر ..
توقف الجمس بالقرب منهم ..
ولم أستطع أن أقوده إلى ورشة الكهربائي القريبة منه
فقد اصبحت مفاصلي كلها ترتجف من الخوف ..
جاء إبني بسيارته ووقف عندي .. وسالني :
لماذا لاتتقدم إلى ورشة الكهربائي !!؟؟
وأخبرته الخبر ..
والذي نزل عليه كالصاعقه .....!!!!!؟؟؟
وتم تحريك الجمس بهدوء وإيصاله لورشة الكهربائي القريبة منه ..
وأخبرت الكهربائي بما حصل لي ..
نزل الكهربائي عند دواسة الفرامل ..
وخرج .. ليوضح لي مالذي حصل للفرامل ,
مسمار يربط بين دواسة الفرامل والقطعة التي تتصل بالفرامل
ومشقبية يتم تركيبها على المسمار حتى لايخرج من مكانه ..
تم فكها .. ووضعها عند رجل السائق ..!!!!!؟؟؟ ؟؟؟
السؤال الذي يبعث بالشك هنا ..
ليس .. من الذي فك عذا المسمار ورماه ..
فهذا الموضوع .. أمر أخر ..
ولكن السؤال الذي لم أستطع أن أجيب عليه ..
أو أفهم شيئا ..
هو : لماذا تركني صاحب الورشة ( تركي العسيري )
أخرج بالجمس من ورشته .. وهو ( المهندس الخبير )
والذي يعرف ماستؤوول إليه الأمور إذا سارة السيارة وهي بهذا الوضع ...!!!!!؟؟؟
هل يحق لي أن اشك أنه مشتركا في هذه العملية القذرة
على الاقل بصمته .. وعدم إصلاح الخلل رغم بساطته ..
أو على الاقل بحجز السيارة في الورشه حتى يتم إصلاح هذا الخلل البسيط
والذي كاد يؤدي بحياة الناس
لولا لطف الله عزوجل .

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أحدث التعليقات

واضح*** وصريح***
1-متستر، 2-خائن، 3-وجبان،
طالب ثانوي
صحيح الكذب ببلاش كذاب الرياضه مكلم الموتى
.فكر آخر
بطل يامرابط
ناسي
شامل كامل وافي .. الله يقويكم وينصركم على المساكن !!!!!!!!!!! فاهم اللي كاتبه ؟
رااايق
اللوبي الصهيوني مسيطر سيطرة كاملة ** على أمريكا وأقتصادها !!!! وهذا معروف وسمعناااه من زماااان ما أعتقد تغير شي ***!!!

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