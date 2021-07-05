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"الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل

منذ يومين
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"الشورى" يرفض إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل

الرياض (صدى):
رفض مجلس الشورى إعادة النظر في رسوم مقاهي المعسل؛ وذلك تغليبا لمصلحة صحة المواطن وتحقيق مستهدفات جودة الحياة.

ومن المقرر أن يناقش المجلس التعديلات المقترحة على نظام المحامين، فيما تنتظر لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار الاستماع لردود مسؤولي وزارة الثقافة بشأن اللوائح المنظمة لأعمال صندوق التنمية الثقافية، بحسب عكاظ.

كما سيناقش مجلس الشورى طلب وزارة الاستثمار بدراسة وضع بعض الحالات المخالفة لأحكام نظام مكافحة الغش التجاري، ووجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في ملحوظات الأعضاء فيما يخص مشروع نظام حماية الشهود والضحايا.

الشورى
رسوم
المقاهي
المعسل

التعليقات

غييييوووورررر
غييييوووورررر عدد التعليقات : 8304
منذ يوم
الله يصلح الحال والاحوال يامجلس الشوربه
عبود
عبود عدد التعليقات : 2268
منذ يوم
انا بعد مناقشتكم لبيض الحبارى وانا غاسل يدي منكم ، الحين طالعين بالمعسل ، وبكرة وش بتناقشون اعادة حلقات توم وجيري ؟؟؟
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14539
منذ يوم
اليوم مثل أمس .. بكرة مثل بعد بكرة .. بكرة زي اليوم
العدناني
العدناني عدد التعليقات : 3768
منذ يوم
كان راجعتوا في رسوم القصار أولى
شبح
شبح عدد التعليقات : 82
منذ يوم
والله ضحكتوني الاخوان المعلقين 😂😂😅😅🤣🤣😅😅😅😅😅😅😅🤣🤣🤣

شغلهم المعسل


بكرة مناقشة رقص فيفي عبده أفضل قبل الفجر بساعتين أو الفجر استراحة
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2669
منذ يوم
هذا اللي فالحين فيه اما مايخص المواطن عطاله و سكن وووووو ماتعرفون شي ولاتناقشون شي
ابو العرب
ابو العرب عدد التعليقات : 7
منذ دقيقتين
المفروض تتكلموا عن تقليص البطالة او كيفيه جذب سياحة بالطريق الذكية مثال للقامه اسبوع لك وسبوع مجانا وغيرها مو المعسل وبيض الحباره والله يعفونا

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أحدث التعليقات

¥ ولد نجد ¥
الأمتناع عن مثل هذه المقاطع خيراً من تداولها .
الملل
عايدي الوجه نغطيه بالبكيني اهم شي خط النيل
ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله
كلام مليان
وصلت ايجار العامله الاندونيسية من الشركات المحتكره والمدعومه من الوزارة ب 4024 ريال !!!!!!!!!!!! المشكله جيراننا بالخليج الامارات قطر الكويت لنا تواصل معهم والخادمه...
ابو العرب
لا حول ولا قوة الا بالله ما توقعت في ناس كذا بالتفكير هذا

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