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تجار يبيعون الأضاحي "بالتقسيط" بعد ارتفاع الأسعار

منذ يوم
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تجار يبيعون الأضاحي "بالتقسيط" بعد ارتفاع الأسعار

نايف السالم (صدى):
قرر بعض تجار المواشي في المملكة، بيع الأضاحي بالتقسيط لمدة 4 أو 6 أشهر، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى وارتفاع الأسعار.

واشترط التجار لذلك إحضار ما يثبت أن المشتري موظف ويمتلك مصدر دخل ثابت، والسجل الائتماني للمشتري، بحسب الوطن.

وأوضح أحد تجار البيع بالتقسيط أن النظام يكون على 4 أشهر فالقسط الأول يدفع في نفس اليوم الذي يتم فيه حجز الأضحية وباقي الأقساط تكون على 3 أشهر.

وكانت "صدى" نشرت تصريحات سلمان الجديد الخبير في الأغنام، حول سبب ارتفاع الأسعار، حيث اوضح أن غلاء أسعار الأعلاف هو سبب تفاوت أسعار المواشي، ما يجعل أسعار المستورد قريبة من السعر البلدي.

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المملكة
المواشي
التجار
الاضاحي

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51249
منذ يوم
المفروض يكون عند الناس وعي ويقاطعون تجار الاغنام لكي تنزل الاسعار
ابو محمد 😎 ✍️
ابو محمد 😎 ✍️ عدد التعليقات : 130201
منذ يوم
الله يعين ..
عبدالله
عبدالله عدد التعليقات : 156
منذ يوم
طيب
harby
harby عدد التعليقات : 49
منذ يوم
لوموا اللي رفع اسعار الاعلاف
خبير زمانه
خبير زمانه عدد التعليقات : 42
منذ 22 ساعة
هل يجوز شرعا شراء الاضحيه بالتقسيط حسب مانعرفه ان الاضحيه على المقتدر ولديه قيمتها وغير المقتدر ليست ملزمه له
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14490
منذ 20 ساعة
مخالف للنشر
د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 14490
منذ 19 ساعة
صح صح
قرم
قرم عدد التعليقات : 128
منذ 18 ساعة
لحوول الله يارب.
الووووووو
الووووووو عدد التعليقات : 129
منذ 18 ساعة
مدام رجعنا العلاقات مع العراق الشقيق لماذا لايسمح باستيراد المواشي الحية
لو حصل سوف يكون هناك انخفاض كبير بالاسعار لان العراق العظيم يمتلك ثروة حيوانية كبيرة
@@@@@@
@@@@@@ عدد التعليقات : 234
منذ 14 ساعة
الدنيا طالعة معنا رانسيد
بس مين الوكيل تيوتا ولا الجميح
khaledkhaled1382
khaledkhaled1382 عدد التعليقات : 14
منذ 11 ساعة
الله المستعان
وماذا بعد ؟؟
شنكار
شنكار عدد التعليقات : 2
منذ 10 ساعات
من بعد الهياط والذبايح بالزواجات على مد النظر صار الخروف تقسيط
faeiz1122
faeiz1122 عدد التعليقات : 2668
منذ 57 دقيقة
وليش رفع الأسعار .....؟
وين المسؤولين عن المهازل اللي تصير

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أحدث التعليقات

سعودي
المملكه العربيه السعوديه والإمارات عينان في رأس نحن أهل واخوان وشعب واحد وهذا مايزعل أعداء الخليج العربي شتات الشمال والاخونج
الاصيل2007
الله يرحمهم جميع ويغفرلهم
د محمد ماجد بخش
المرأة التي جددت دور الخنساء
د محمد ماجد بخش
يعوز لها وعظ
سلطان
لله درك عشت وعاش من رباك اعتقد من يكرهك هو يكره دينه ومليكه ووطنه هو عدو للوطن وحكامه حفظهم الله

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