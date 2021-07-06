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انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

منذ ساعة
1867
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انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن

فهمي محمد (صدى):
أعلن معمر الإرياني وزير الإعلام اليمني، اليوم الثلاثاء، عن تكبد مليشيا الحوثي الإرهابية خسائر فادحة.

وقال الإرياني: "أبطال الجيش والمقاومة والقبائل وألوية العمالقة بدعم واسناد من التحالف بقيادة المملكة، يتمكنون من استعادة جبل حلموس الإستراتيجي، مدخل مديرية ذي ناعم، والجماجم، وحيد السلم، و نقطة المدعو أبوهاشم على خط ذي ناعم الناصفة، وانهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية".

وكان الجيش اليمني أعلن مساء الاثنين، عن تحقيق انتصارات متوالية في جبهات القتال المحيطة بمركز محافظة البيضاء، ومقتل وإصابة العشرات من عناصر الميليشيات الحوثية، وتدمير أربعة أطقم وإسقاط طائرة إيرانية مسيرة.

اليمن
الحوثي
انهيارات

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 51219
منذ 11 دقيقة
الله يدمر الحوثه وايران سريعا

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أحدث التعليقات

ابو عمار
افا انكشف امره الاهبل لو عمل سباك كان افضل له
ابو عمار
اهبي يالمجرمه عصبت عليه
ابو عمار
طيب
ابو عمار
ههه
ابو عمار
الله يدمر الحوثه وايران سريعا

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