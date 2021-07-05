نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في مركز لقاحات كورونا بثادق

منذ 10 ساعات
1098
حملة "رب اجعل هذا البلد آمناً" في مركز لقاحات كورونا بثادق

محمد السعران (صدى):
عرضت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة ثادق المحتوى الوقائي والتوعوي لحملة (ربِّ اجعل هذا البلد آمناً) في مركز لقاحات كورونا كوفيد - 19 ( فرع محافظة ثادق ).

وتهدف الحملة إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية.

من جانبه أشاد فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض الشيخ عبدالله بن محمد الشبانات بالتعاون الملموس الذي أبرزته هذه الجهود في جميع الوسائل التقنية والإعلامية المبنية على الشراكة مع الجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة في المنطقة.

وتأتي هذه البرامج ضمن توجيهات معالي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند لخدمة الدين والوطن.

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
الله يشفيه و يعافيه
ابو عمار
معليش يكبر و ينسى
ابو عمار
الله يرحمها
ابو عمار
ههههههههههههههههههههههه
ابو عمار
افا انكشف امره الاهبل لو عمل سباك كان افضل له

أخر الأخبار

مستشار بشؤون الطاقة: تضحيات المملكة قادت "أوبك" لإقرار أكبر تخفيض في تاريخها
مستشار بشؤون الطاقة: تضحيات المملكة قادت "أوبك" لإقرار أكبر تخفيض في تاريخها
منذ دقيقتين 1044
"الصحة" تتفاعل مع حالة مريض تقطعت به السبل ولا يتحمل مصاريف علاجه
"الصحة" تتفاعل مع حالة مريض تقطعت به السبل ولا يتحمل مصاريف علاجه
منذ 13 دقيقة 1314
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
القيادة تعزي أمير الكويت في وفاة الشيخ فيصل محمد عبدالعزيز المالك الصباح
منذ 57 دقيقة 1502
انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن
انهيارات غير مسبوقة لمليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن
منذ ساعة 1898
جستنيه يحذر من تكرار أزمة مباريات الأهلي والاتحاد مع ملعب الجوهرة
جستنيه يحذر من تكرار أزمة مباريات الأهلي والاتحاد مع ملعب الجوهرة
منذ ساعة 1677
طريقة حجز موعد تلقي الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر
طريقة حجز موعد تلقي الجرعة الثانية للفئة العمرية من 40 سنة وأكثر
منذ ساعة 1982
الشباب يقترب من ضم شراحيلي مقابل التنازل عن 3 لاعبين
الشباب يقترب من ضم شراحيلي مقابل التنازل عن 3 لاعبين
منذ ساعتين 2103
فيديو..جارديم: "ها نحن ننطلق"
فيديو..جارديم: "ها نحن ننطلق"
منذ ساعتين 2037
صورة.. إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا
صورة.. إنقاذ شخص سقط من أحد المرتفعات الجبلية بالهدا
منذ ساعتين 1854
ضبط شبان وفتيات ظهروا في مقطع مخل بالكويت
ضبط شبان وفتيات ظهروا في مقطع مخل بالكويت
منذ ساعتين 1024