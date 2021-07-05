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استشاري: يمكن علاج حصوات الحالب باستخدام دعامة تسهل مرور البول من الكلية إلى المثانة

منذ 30 دقيقة
1468
استشاري: يمكن علاج حصوات الحالب باستخدام دعامة تسهل مرور البول من الكلية إلى المثانة

الرياض (صدى):
كشف الدكتور محمد الشهري، استشاري جراحة الكلى، عن حالات لعلاج حصوات الحالب أو الكلية.

وقال محمد الشهري في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر":"في حالات معينة لعلاج حصوات الحالب أو الكلية أو في حالات انسدادات الكلية لأي سبب قد يتم استخدام دعامة داخلية على طول الحالب تسهل مرور البول من الكلية إلى المثانة البولية".

وأوضح:"عادة ما يصاحبها أعراض كالدم أو الألم أو الإحساس بالرغبة الملحة للتبول".

وكان محمد الشهري أشار إلى أنه مع نزول حصوات الكلية قد تتوقف الحصوة في الحالب عند أضيق الأماكن على طول الحالب و هي  أعلى الحالب منطقة عبور الحالب بجانب الأوعية الرئيسية المغذية للجزء السفلي من الجسم منطقة أسفل الحالب ناحية المثانة.

 

الدم
محمد الشهري
التبول
جراحة الكلى
حصوات الحالب
دعامة داخلية

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التوفيق من الله
د محمد ماجد بخش
ال٥٠ الف ما تشتري ماكينة نسخ وتصوير
واضح*** وصريح***
الحمدلله على السلامة للجميع، يالربع تعوذو من إبليس وكل واحد يصلح طيارته والصلح خير.. طيعوا شوري.؟
واضح*** وصريح***
بالقيس فنانة رائعة،وكذالك الفنانه أحلام رائعة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههه بس قوية لاشاف خشتس قال أبي السجن،،قمة التحطيم..

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