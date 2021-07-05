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‏وزير الري المصري: أبلغنا إثيوبيا رفضنا القاطع لبدء الملء الثاني لـ "سد النهضة"

منذ 12 دقيقة
1248
‏وزير الري المصري: أبلغنا إثيوبيا رفضنا القاطع لبدء الملء الثاني لـ "سد النهضة"

القاهرة (صدى):
وجه الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري المصري، اليوم الاثنين، خطابا رسميًا إلى الوزير الإثيوبي لإخطاره برفض مصر القاطع لقرار بدء عملية الملء للعام الثاني لخزان سد النهضة.

وأكد الوزير المصري، أن ذلك يعد خرقا صريحا وخطيرا لاتفاق إعلان المبادئ، كما أنه يعد انتهاكا للقوانين والأعراف الدولية التي تحكم المشروعات المقامة على الأحواض المشتركة للأنهار الدولية، بما فيها نهر النيل، وتنظم استغلال موارده اتفاقيات ومواثيق تلزم إثيوبيا باحترام حقوق مصر ومصالحها المائية وتمنع الإضرار بها.

وأوضح أن وزارة الخارجية المصرية أرسلت كذلك الخطاب الموجه من وزير الموارد المائية والري إلى الوزير الإثيوبي، إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة لإحاطة المجلس– والذي سيعقد جلسة حول قضية سد النهضة يوم الخميس المقبل- بهذا التطور الخطير والذي يكشف عن نية إثيوبيا وإصرارها على اتخاذ إجراءات وصفها بـ "أحادية" "لفرض الأمر الواقع وملء وتشغيل سد النهضة دون اتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث ويحد من أضرار هذا السد على دولتي المصب".

 

 

مصر
السودان
إثيوبيا
سد النهضة
وزير الري المصري

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حركات متفقين معاها لخداع بنات المسلمين
عبد الستار السعد
الله يرحمه ,, المرحوم نقل جثمان الراحل بدر شاكر السياب من الكويت الى البصرة
شنكار
من بعد الهياط والذبايح بالزواجات على مد النظر صار الخروف تقسيط
ابو محمد
الله يرحم علمائنا ويعين الأحياء منهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو خالد ويسكنك جنات النعيم.

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