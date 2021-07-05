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الأمير سطام بن خالد: على إعلامنا عند الحديث عن أمور دينية أو فكرية ترك مبدأ الشللية

منذ 27 دقيقة
1502
الأمير سطام بن خالد: على إعلامنا عند الحديث عن أمور دينية أو فكرية ترك مبدأ الشللية

الرياض (صدى):
انتقد الأمير سطام بن خالد آل سعود، اليوم الاثنين، بعض الإعلاميين الذين وصفهم بأنهم يعملون وفق "مبدأ الشللية" في التعامل مع الأمور الدينية أو الفكرية.

وكتب الأمير سطام بن خالد، عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" : "‏من المفترض على إعلامنا عند الحديث عن أمور دينية أو فكرية ترك الميول الفكرية لهم أو مبدأ الشللية".

وأضاف: "فمن غير الطبيعي الاستماع لفئة معينة وكلنا يعلم توجهاتها دون إعطاء حق الرد من قبل الطرف الآخر، لأن هذه التصرفات أصبحت مضحكة خاصة أن ما يقدمه هؤلاء أخطاء ساذجة وخلط بين الصواب والخطأ".

 

 

الإعلام
الأمير سطام
أمور دينية
مبدأ الشللية

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حركات متفقين معاها لخداع بنات المسلمين
عبد الستار السعد
الله يرحمه ,, المرحوم نقل جثمان الراحل بدر شاكر السياب من الكويت الى البصرة
شنكار
من بعد الهياط والذبايح بالزواجات على مد النظر صار الخروف تقسيط
ابو محمد
الله يرحم علمائنا ويعين الأحياء منهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو خالد ويسكنك جنات النعيم.

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