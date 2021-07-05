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النصر يعتزم التعاقد مع لوبيز لمدة موسم مقابل مليون دولار 

منذ 39 دقيقة
1672
النصر يعتزم التعاقد مع لوبيز لمدة موسم مقابل مليون دولار 

نواف السالم (صدى):
اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع ليساندرو لوبيز مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني.

وقدمت إدارة النصر عرضا للنادي الأرجنتيني لاستعارة المدافع لمدة موسم مقابل مليون دولار، بحسب تصريح للأرجنتيني سيزار لرويس ميرلو.

وتفكر إدارة بوكا جونيورز في بيع عقد ليساندرو لوبيز بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة، كما يتوقع إتمام الصفقة بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حيث يريد ليساندرو لوبيز البالغ من العمر 31 عاما في الانضمام للنصر.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن عقد لوبيز مع بوكا جونيورز يمتد حتى يونيو 2023، حيث أنه انضم للفريق من بنفيكا البرتغالي في يناير 2019 بنظام الإعارة، بحسب موقع "transfermarkt".

 

 

نادي النصر
بوكا جونيورز
بنفيكا
ليساندرو لوبيز

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أحدث التعليقات

غييييوووورررر
حركات متفقين معاها لخداع بنات المسلمين
عبد الستار السعد
الله يرحمه ,, المرحوم نقل جثمان الراحل بدر شاكر السياب من الكويت الى البصرة
شنكار
من بعد الهياط والذبايح بالزواجات على مد النظر صار الخروف تقسيط
ابو محمد
الله يرحم علمائنا ويعين الأحياء منهم..
واضح*** وصريح***
الله يرحمك ويغفر لك يابو خالد ويسكنك جنات النعيم.

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