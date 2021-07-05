النصر يعتزم التعاقد مع لوبيز لمدة موسم مقابل مليون دولار 

نواف السالم (صدى):
اقتربت إدارة نادي النصر من التعاقد مع ليساندرو لوبيز مدافع بوكا جونيورز الأرجنتيني.
وقدمت إدارة النصر عرضا للنادي الأرجنتيني لاستعارة المدافع لمدة موسم مقابل مليون دولار، بحسب تصريح للأرجنتيني سيزار لرويس ميرلو.
وتفكر إدارة بوكا جونيورز في بيع عقد ليساندرو لوبيز بصورة نهائية وليس على سبيل الإعارة، كما يتوقع إتمام الصفقة بعد تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حيث يريد ليساندرو لوبيز البالغ من العمر 31 عاما في الانضمام للنصر.
ووفقا للمعلومات الواردة فإن عقد لوبيز مع بوكا جونيورز يمتد حتى يونيو 2023، حيث أنه انضم للفريق من بنفيكا البرتغالي في يناير 2019 بنظام الإعارة، بحسب موقع "transfermarkt".