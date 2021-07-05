أمير الكويت يجري فحوص طبية ناجحة

خالد الظفيري (صدى):
أجرى أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الصباح، فحوص طبية ناجحة، وجاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع ولي عهده.
وصدر بيان من الديوان الأميري، يوضح أن أمير الكويت سيواصل استكمال هذه الفحوص، وفقا لوكالة أنباء الكويت "كونا".
وكان أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى في مارس الماضي فحوصات طبية معتادة في الولايات المتحدة الأمريكية.
يذكر أن الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أدى في 30 سبتمبر 2020 اليمين الدستورية أميرا للكويت، خلفا للراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.
حيث أن الشيخ نواف الأحمد من مواليد 1937، وهو النجل السادس لحاكم الكويت العاشر الشيخ أحمد الجابر المبارك الصباح الذي حكم الكويت من العام 1921 ولغاية العام 1950.