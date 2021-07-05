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مواطنة تنتقد تصرفات بعض الفتيات
منذ ساعتين
1290
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أحدث التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
قانون الغاب .. القوي ياكل الضعيف ..
نجاة محمد
حرام عليهم خوفوة
نجاة محمد
ههههههههههههههههههههه كمان هو جيعان
ابو رياض الحربي
خونه الجزر الثلاث الاماراتية هم الي بايعينها
adel
وين مسابقات القران الي وعد فيها معالي رائيس هية الفساد
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