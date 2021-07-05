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النيابة العامة: إيواء المتسللين إلى المملكة أفعال مجرمة يعاقب عليها النظام

منذ 22 دقيقة
1367
النيابة العامة: إيواء المتسللين إلى المملكة أفعال مجرمة يعاقب عليها النظام

الرياض (صدى):
أكدت النيابة العامة أنه يُحظر إيواء المتسللين إلى المملكة أو نقلهم فيها أو تسهيل ذلك أو تقديم أي مساعدة لهم أو تشغليهم أو التعامل معهم بأي شكل من الأشكال، وتُعتبر هذه الأفعال الآثمة جريمة بحق الوطن ومن الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

ويتم في هذه الحالة المعاقبة بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وتصل إلى "خمس عشرة" سنة ومصادرة الوسيلة التي تنقل المتسلل بها ومصادرة المسكن الذي أعد بشكل خاص لإيواء المتسلل أو استخدم لهذا الغرض فقط.

أما في حال كانت الوسيلة أو المسكن "محل المصادرة يتعلق بها ملك للغير، فيعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى نشر ملخص الحكم المقضي به على نفقة المحكوم عليه بعد اكتسابه الصفة القطعية.

 

النيابة العامة
غرامات مالية
الجرائم
إيواء المتسللين
الأفعال الآثمة

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
قانون الغاب .. القوي ياكل الضعيف ..
نجاة محمد
حرام عليهم خوفوة
نجاة محمد
ههههههههههههههههههههه كمان هو جيعان
ابو رياض الحربي
خونه الجزر الثلاث الاماراتية هم الي بايعينها
adel
وين مسابقات القران الي وعد فيها معالي رائيس هية الفساد

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