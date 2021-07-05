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مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

منذ 16 ساعة
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مدير عام صحة منطقة مكة المكرمة يتفقد المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة

حسين العلي (صدى):
قام مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزة مطير بجولة تفقدية على المنشآت الصحية بالمشاعر المقدسة؛ للوقوف على الإستعدادات والتجهيزات في المرافق الطبية المتخصصة؛ لتقديم الرعاية الطبية لحجاج بيت الله الحرام في موسم الحج ١٤٤٢هـ ؛ بالمشاعر المقدسة بمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية.

حيث رافقه في الجولة مدير إدارة الحج والعمرة بصحة مكة المكرمة الدكتور موفق أبو طالب وعدد من قيادي الصحة.

وصرح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة ورئيس لجنة الحج والعمرة التنفيذية الدكتور وائل بن حمزه مطير بأن هذه الجولة جاءت لمتابعة سير العمل في المنشآت الصحية في المشاعر المقدسة وقياس جاهزيتها؛لإستقبال حجاج بيت الله الحرام في موسم الحج لهذا العام؛ لتقديم الخدمات والرعاية الطبية لهم، مبيناً أن هذه الجولة تأتي، ضمن عدة جولات تفقدية ستقوم بها صحة مكة المكرمة لاحقاً.

وذكر المتحدث الرسمي بصحة منطقة مكة المكرمة حمد بن فيحان العتيبي بأن الجولة أشتملت على زيارة المرافق الصحية بالمشاعر المقدسة منها (عرفات، منى الوادي، المستشفى المتنقل، وعدد من المراكز الصحية) بالإضافة إلى ماتقدمه الصحة سنوياً من أدوات وأساليب الرعاية الصحية لضيوف الرحمن.

مبيناً أنه تم تجهيز جميع تلك المرافق بالاحتياجات اللازمة لتقديم الخدمات والرعاية الطبية والصحية والتوعوية لضيوف بيت الله الحرام، بالإضافة إلى مرافقة عدد من الممارسين الصحيين لمواقع سكن الحجاج ووسائل تنقلهم خلال أداء النسك وعلى مدار الساعة، وتوفير عدد من مراوح الرذاذ المائي؛ لتقليل من حالات الإجهاد الحراري وضربات الحرارة.

التعليقات

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
التوفيق من الله
د محمد ماجد بخش
ال٥٠ الف ما تشتري ماكينة نسخ وتصوير
واضح*** وصريح***
الحمدلله على السلامة للجميع، يالربع تعوذو من إبليس وكل واحد يصلح طيارته والصلح خير.. طيعوا شوري.؟
واضح*** وصريح***
بالقيس فنانة رائعة،وكذالك الفنانه أحلام رائعة.
واضح*** وصريح***
هههههههههههههههههههههههههههههههههه بس قوية لاشاف خشتس قال أبي السجن،،قمة التحطيم..

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