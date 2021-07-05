«النمر»‏: لا تعمل التحاليل إلا في مختبرات معتمدة

أميرة خالد (صدى):
نصح استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، اليوم الاثنين، بعمل التحاليل في المختبرات المعتمدة فقط.
وكشف الدكتور خالد النمر، عبر حسابه على "تويتر" عن صورة من أحد التحاليل، معلقًا: "شخص عمل تحليل للدم في مختبر للتحاليل "هيموجلوبين" طلع ٢١ (مرتفع جداً)... وأعاد التحليل في اليوم الثاني بمختبر مستشفى حكومي طلع ١٤ (طبيعي)!!".
وأضاف استشاري أمراض القلب أنه يرغب من ذكر هذه الواقعة أن ينصح بـ "ألا تعمل التحاليل إلا في مختبرات معتمدة واجتازت اختبارات الجودة (يحق لك طلب الاطلاع عليها)" .