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وزير النقل: الاستراتيجية الوطنية للنقل ستجعل المملكة مركزاً عالميا للخدمات اللوجستية

منذ ساعة
1512
وزير النقل: الاستراتيجية الوطنية للنقل ستجعل المملكة مركزاً عالميا للخدمات اللوجستية

الرياض (صدى):
قال وزير النقل صالح الجاسر أن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية الاستراتيجية ستفتح المجال لتكون المملكة مركزاً عالميا للخدمات اللوجستية.

وأكد وزير النقل أن الاستراتيجية ستعزز مكانة المملكة في حركة التجارة العالمية، كما ستعمل على ربط قطاعات متنوعة في المملكة تحقيقا لرؤية 2030.

وأشار إلى أن الوزارة ستمكن الاستراتيجية من تحقيق أهدافها والوصول إلى مستهدفاتها، مبينًا أن أزمة كورونا اختبرت قدرات الدول والمملكة من الدول التي تصدت لتحدياتها.

وجاء ذلك خلال كلمة وزير النقل صالح الجاسر في مؤتمر صحفي عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.

 

وزير النقل
كورونا
صالح الجاسر
الاستراتيجية الوطنية للنقل
الاستراتيجية الوطنية

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أحدث التعليقات

adel
وين مسابقات القران الي وعد فيها معالي رائيس هية الفساد
khaledkhaled1382
الله المستعان وماذا بعد ؟؟
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..

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