بالفيديو.. امرأة تتعلق بنافذة وتنقذ طفلة من السقوط بشكل بطولي

بكين (صدى):
تعلقت امرأة صينية بنافذة الطابق الأولى في وضع صعب لمدة 20 دقيقة، وجعلت من جسدها سلمًا لتنقذ طفلة من السقوط، في مشهد بطولي وإنساني.
وأظهر مقطع فيديو، امرأة في مدينة جينتشو بمقاطعة هوبي الصينية وهي تقف معلقة بالسور الحديدي الذي يحيط بنافذة الطابق الأول، وتستخدم كتفها لرفع طفلة تتدلى من رقبتها من بين القضبان الحديدية لنافذة الطابق الثاني.
وكانت المرأة تسير في الشارع حين لمحت الطفلة وهي تسقط من نافذة الطابق الثاني وتعلق من رقبتها بين القضبان، فأسرعت المرأة بتسلق نافذة الطابق الأول ووضعت كتفيها ورقبتها تحت قدمي الطفلة حتى لا تسقط، ليساعدها رجلان فيما بعد؛ حيث تم إنقاذ الطفلة وتخليص المرأة من هذا الوضع المرهق.