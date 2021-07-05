برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية يجري 354 عملية جراحية معقدة بنسبة نجاح تصل إلى 97%

نايف السالم (صدى):
أجــــــــــرى بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج الجــــــــــراحــــــــــة المــــــــــتقدمــــــــــة للشــــــــــرايــــــــــين الـرئــويــة الـــــتابــــــــــع لمـركـز الأمـير سـلطان لمـعالـجة أمـراض وجـراحـة الـقلب 354 عـملية جـراحـية مـــــعقدة لمـــــرضـــــى الشـــــرايـــــين الـــــرئـــــويـــــة بنســـــبة نـــــجاح تـــــصل إلـــــى %97 مـــــع أنـخفاض ضـغط الشـريـان الـرئـوي لـلمرضـى إلـى المـعدل الـطبيعي بـعد تـلقي العلاج داخل البرنامج.
ويــعتبر بــرنــامــج الجــراحــة المــتقدمــة للشــرايــين الــرئــويــة بــرنــامــجاً وطــنياً صــحياً يــعالــج بــصورة بــفعالــة أمــراض الشــرايــين الــرئــويــة المــعقدة ويــساهــم فــي رفــع مســـتوى الخـــدمـــات الـــصحية المـــقدمـــة فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة بـــتوفـــير عـلاج مـتكامـل لـلمصابـين. ويـعالـج الـبرنـامـج كـل المـرضـى الـذيـن تـم تـشخيصهم وتـــــحويـــــلهم مـــــن قـــــبل مـــــراكـــــز أخـــــرى داخـــــل وخـــــارج المـــــملكة وبـــــلغت نســـــبتهم
%78 من مجموع المرضى الذين خضعوا للعلاج بالبرنامج.
تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــبرنــــامــــج أجــــري فــــي الــــعام المــــاضــــي 23 عــــملية جراحية.