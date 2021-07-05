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برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية يجري 354 عملية جراحية معقدة بنسبة نجاح تصل إلى 97%

منذ 10 ساعات
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برنامج الجراحة المتقدمة للشرايين الرئوية يجري 354 عملية جراحية معقدة بنسبة نجاح تصل إلى 97%

نايف السالم (صدى):
أجــــــــــرى بــــــــــرنــــــــــامــــــــــج الجــــــــــراحــــــــــة المــــــــــتقدمــــــــــة للشــــــــــرايــــــــــين الـرئــويــة الـــــتابــــــــــع لمـركـز الأمـير سـلطان لمـعالـجة أمـراض وجـراحـة الـقلب 354 عـملية جـراحـية مـــــعقدة لمـــــرضـــــى الشـــــرايـــــين الـــــرئـــــويـــــة بنســـــبة نـــــجاح تـــــصل إلـــــى %97 مـــــع أنـخفاض ضـغط الشـريـان الـرئـوي لـلمرضـى إلـى المـعدل الـطبيعي بـعد تـلقي العلاج داخل البرنامج.

ويــعتبر بــرنــامــج الجــراحــة المــتقدمــة للشــرايــين الــرئــويــة بــرنــامــجاً وطــنياً صــحياً يــعالــج بــصورة بــفعالــة أمــراض الشــرايــين الــرئــويــة المــعقدة ويــساهــم فــي رفــع مســـتوى الخـــدمـــات الـــصحية المـــقدمـــة فـــي المـــملكة الـــعربـــية الـــسعوديـــة بـــتوفـــير عـلاج مـتكامـل لـلمصابـين. ويـعالـج الـبرنـامـج كـل المـرضـى الـذيـن تـم تـشخيصهم وتـــــحويـــــلهم مـــــن قـــــبل مـــــراكـــــز أخـــــرى داخـــــل وخـــــارج المـــــملكة وبـــــلغت نســـــبتهم

%78 من مجموع المرضى الذين خضعوا للعلاج بالبرنامج.

تجــــدر الإشــــارة إلــــى أن الــــبرنــــامــــج أجــــري فــــي الــــعام المــــاضــــي 23 عــــملية جراحية.

التعليقات

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أحدث التعليقات

اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو احمد
فعلا التامين اصبح كثير من الشباب والاجانب لايبالي وخاصة اصحاب الشاحنات بالذات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
في التأني السلامه وفي العجلة الندامه الله يرحم الاموات ويشفي كل مصاب

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