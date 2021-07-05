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‏أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز طريقي " الثلاثين " و" مرحبا ألف " في أبها

منذ ساعة
1728
‏أمين عسير يوجه بسرعة إنجاز طريقي " الثلاثين " و" مرحبا ألف " في أبها

أبها (صدى):
أكدت أمانة منطقة عسير، اليوم الاثنين، أن أمين عسير الدكتور وليد الحميدي، تفقد سير تنفيذ مشروعي طريق "الثلاثين" الرابط بين احياء المنسك والنميص مع طريق الملك عبدالله، وطريق "مرحبا ألف" الرابط بين طريق المطار وأبو هريرة (الأربعين) الجاري تنفيذها في مدينة أبها ضمن جهود الأمانة المستمرة لتقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين.

وتفقد أمين عسير الطريقين ويرافقه وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عبدالله دلبوح ومدير عام المشاريع المهندس مقرن الشهراني؛ حيث جاءت الجولة الميدانية لمتابعة سير العمل في المشروعين ونسبة الإنجاز والمراحل المتبقية.

وشدد الدكتور و ليد الحميدي على المقاولين بالسرعة في تنفيذ المشروعات وإنجازها في الوقت المحدد، مؤكداً على ضرورة إنهاء المشروعين وفق أعلى معايير الجودة والمواصفات الفنية، وذلك وفقا لتوجيهات أمير منطقة عسير، ووزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

 

أبها
عسير
أمين عسير
مرحباً ألف
طريق الثلاثين

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غييييوووورررر
حركات متفقين معاها لخداع بنات المسلمين
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الله يرحم علمائنا ويعين الأحياء منهم..
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