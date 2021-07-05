تعويضات متوقعة من «يويفا» لبرشلونة وريال مدريد ويوفنتوس

وكالات (صدى):
أكدت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، إن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" سيقوم بتعويض أندية ريال مدريد وبرشلونة ويوفنتوس بعشرات الملايين من الجنيهات الإسترلينية إذا حاول منعها من المشاركة في دوري أبطال أوروبا عقابًا لها على الاستمرار في مشروع دوري السوبر الأوروبي الانفصالي.
وغضب "يويفا" من رفض الأندية الثلاثة التراجع عن التزامها بالدوري الجديد، لكن قدرته على اتخاذ إجراءات ضدهم أصبحت الآن محدودة بشكل متزايد من قبل محكمة إسبانية، فيما تعتزم محكمة مدريد مواصلة دعم حقوق الأندية في تشكيل دور منفصل، مستشهدة بقانون المنافسة في أمرين قانونيين من القاضي مانويل رويز دي لارا.
وأجبرت المحكمة يويفا على تعليق التحقيقات الانضباطية مع برشلونة ويوفنتوس وريال مدريد، وأخبر القاضي رويز دي لارا الاتحاد القاري بأنه يجب عليه الامتناع عن استبعاد الأندية المؤسسة لدوري السوبر الأوروبي من مسابقاته، أو فرض عقوبات مالية ضد الأندية، لافتًا إلى أن الأندية ستستحق 20 % من إيراداتها المتوقعة من دوري أبطال أوروبا كتعويض كل شهر، إذا تجاهل الاتحاد الأوروبي مطالبه واستبعدها من البطولة.