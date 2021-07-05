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حتى القرد خاف منهم
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130190
منذ 7 دقائق
هههههههههههههههههههه ..
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أحدث التعليقات
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
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