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خلاف ودي بين الامير عبدالرحمن بن سعود ومحمد السقا بسبب يوسف الثنيان
منذ 3 ساعات
1410
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التعليقات
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أحدث التعليقات
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
اللهو البرى
كنت على مقربة من المكان.. وشفت الإسعافات تتحرك وجيت بالصدفة.. وكان حادث مروع جدا شفت نيسان نفارا وسيارة صغيرة بيضا وسيارات مسحوقة تماما.. والله...
ابو محمد 😎 ✍️
جيده ..
ابو احمد
فعلا التامين اصبح كثير من الشباب والاجانب لايبالي وخاصة اصحاب الشاحنات بالذات
(( ابوفهد )) عقاب بن صقر شاهين الحر
في التأني السلامه وفي العجلة الندامه الله يرحم الاموات ويشفي كل مصاب
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