رجل مرور جديد يتعرض للطعن في الكويت والقبض على الجاني

خالد الظفيري (صدى):
كشفت وسائل إعلام محلية كويتية، اليوم الاثنين، عن تعرض رجل مرور في الجهراء إلى اعتداء بالطعن من شخص وأسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وفي التفاصيل، تلقى رجال الأمن في الكويت بلاغا عن تعرض رجل مرور أثناء تأدية عمله إلى طعن بسكين من قبل شخص فر هاربًا بعد الحادث ليتم ضبطه بعد استنفار أمني ومطاردة وأحيل إلى جهة الاختصاص.
وكانت الكويت قد شهدت واقعة تناولتها صحيفة "صدى" في وقت سابق، بقيام أحد الأشخاص بطعن والدته عدة طعنات في منطقة الكتف باستخدام سكين بسبب خلاف حاد بينهما لرفضها طلبه للمال في محافظة مبارك الكبير لتتوفى على الفور، وقام بعدها بقتل رجل مرور استوقفه ثم توفي الجاني أثناء علاجه بعد مقاومته لرجال الأمن أثناء ضبطه.
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