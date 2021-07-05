نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

رجل مرور جديد يتعرض للطعن في الكويت والقبض على الجاني

منذ 16 دقيقة
1419
رجل مرور جديد يتعرض للطعن في الكويت والقبض على الجاني

خالد الظفيري (صدى):
كشفت وسائل إعلام محلية كويتية، اليوم الاثنين، عن تعرض رجل مرور في الجهراء إلى اعتداء بالطعن من شخص وأسعف إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وفي التفاصيل، تلقى رجال الأمن في الكويت بلاغا عن تعرض رجل مرور أثناء تأدية عمله إلى طعن بسكين من قبل شخص فر هاربًا بعد الحادث ليتم ضبطه بعد استنفار أمني ومطاردة وأحيل إلى جهة الاختصاص.

وكانت الكويت قد شهدت واقعة تناولتها صحيفة "صدى" في وقت سابق، بقيام أحد الأشخاص بطعن والدته عدة طعنات في منطقة الكتف باستخدام سكين بسبب خلاف حاد بينهما لرفضها طلبه للمال في محافظة مبارك الكبير لتتوفى على الفور، وقام بعدها بقتل رجل مرور استوقفه ثم توفي الجاني أثناء علاجه بعد مقاومته لرجال الأمن أثناء ضبطه.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. وفاة قاتل والدته وشرطي المرور بالكويت بعد القبض عليه

اقرأ أيضًا:

" زميل " الشرطي المقتول في الكويت اختبئ داخل الدورية

 

حادث
جريمة
قتل
طعن
الكويت
رجل مرور

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

إبراهيم محمد
نعم يجب عدم الخلط بين الحق والباطل والحلال والحرام ولن يهنأ المترفه وهو فقير
ابو يزن
الوعد في القبر هناك راح تسأل هناك تكون وحيد هناك تأخذ فقط عملك متاع الدنياء قليل.
عنتر فاضي جيبه
يمكن شيخ تشليح
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. ظامه الثقل من فوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

أخر الأخبار

قواعد المنشأ الوطنية تستبعد منتجات الشركات الإسرائيلية
قواعد المنشأ الوطنية تستبعد منتجات الشركات الإسرائيلية
منذ 13 دقيقة 1332
رجل مرور جديد يتعرض للطعن في الكويت والقبض على الجاني
رجل مرور جديد يتعرض للطعن في الكويت والقبض على الجاني
منذ 16 دقيقة 1419
استثناء مهن فنية ومساندة من قرار توطين السينما بشرط 
استثناء مهن فنية ومساندة من قرار توطين السينما بشرط 
منذ 17 دقيقة 1327
برشلونة وتوتنهام يتنافسان لكسب خدمات إنسيني
برشلونة وتوتنهام يتنافسان لكسب خدمات إنسيني
منذ 35 دقيقة 1449
"اقتصادي": الأجور بعد التوطين تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال
"اقتصادي": الأجور بعد التوطين تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال
منذ 39 دقيقة 1554
إلغاء اجتماع «أوبك بلس» وارتفاع أسعار النفط
إلغاء اجتماع «أوبك بلس» وارتفاع أسعار النفط
منذ 43 دقيقة 2095
امرأة تحرق زوجها بمياه مغلية بسبب تعنيفه لنجلها
امرأة تحرق زوجها بمياه مغلية بسبب تعنيفه لنجلها
منذ ساعة 475
مدرب الهلال يقرر تأجيل التعاقد مع حارس مرمى جديد 
مدرب الهلال يقرر تأجيل التعاقد مع حارس مرمى جديد 
منذ ساعة 1635
بالفيديو.. ‏ضبط 100 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
بالفيديو.. ‏ضبط 100 مخالفًا لنظام البيئة في عدد من المناطق
منذ ساعة 1487
رجل يتخفى في ملابس نسائية و«نقاب» ليلتقي بامرأة دون افتضاح أمره
رجل يتخفى في ملابس نسائية و«نقاب» ليلتقي بامرأة دون افتضاح أمره
منذ ساعة 806