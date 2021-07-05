برشلونة وتوتنهام يتنافسان لكسب خدمات إنسيني

وكالات (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الاثنين، أن العديد من الأندية ترغب في التعاقد مع لاعب نادي نابولي، لورينزو إنسيني نجم بطولة أمم أوروبا 2020 حتى الآن.
وأوضحت التقارير، أن برشلونة وتوتنهام قد تواصلوا مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية انضمام اللاعب إليهم؛ حيث قدّم انسيني أداءً مميزًا رفقة منتخب إيطاليا في بطولة يورو 2020 الجارية وهو ما يجعل أوريليو دي لورينتيس، رئيس نادي نابولي متحمسًا لعودته مرة أخرى لملعب دييجو أرماندو مارادونا ومواصلة هذا الأداء مع فريق نابولي.
وفي الوقت ذاته، يرغب نونو اسبريتو سانتو في بناء فريقه الجديد في توتنهام بعدما أعلن النادي التعاقد معه وقد يكون انسيني إضافة قوية لخط هجوم المدرب البرتغالي، كما يحتاج رونالد كومان، المدير الفني لنادي برشلونة للحصول على أقوى تشكيلة من أجل المنافسة على الألقاب وعودة النادي الكتالوني لمكانته الطبيعية في الموسم القادم.