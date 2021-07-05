"سقيا الماء" بمكة تدشن مشروع "البرادة الذكية" وتوزع أكثر من 40 ألف عبوة ماء للمحتاجين

حسين العلي (صدى):
دشنت جمعية سقيا الماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة النموذج الأول لمشروع البرادة الذاتية التي تعمل بالطاقة الشمسية لتوفير الماء البارد لعابري السبيل من الحجاج والمعتمرين وغيرهم على الطرق السريعة التي تربط محافظات منطقة مكة المكرمة.
أكد ذلك رئيس مجلس إدارة جمعية سقيا الخيرية بمنطقة مكة المكرمة عايض بن عبدالله بن درهم ، مشيراً إلى أنه تم التنسيق مع وزارة النقل والخدمات اللوجستية التي اعتمدت أماكن هذا المشروع في 26 موقعاً على الطرق السريعة التي تربط محافظات منطقة مكة المكرمة مضيفاً أن الجمعية تعتزم مواصلة تنفيذ مشاريعها بدعم المحسنين وأهل الخير ليشمل ثلاجات المساجد والمقابر ومغاسل الموتى، والثلاجات الرأسية في ساحات الحرم المكي والطرق المؤدية إليه في الفترة المقبلة بإذن الله ، وأوضح أن الجمعية فتحت باب الشراكة المجتمعية ودراسة آفاق التعاون المشترك بين عدد من القطاعات الخاصة والحكومية لخدمة المجال الخيري للجمعية وتأمين احتياج المستفيدين من المياه المحلاة.
وأضف "بن درهم" أن هذا المشروع يضاف إلى قائمة المشاريع التي تواصل الجمعية تنفيذها كمشاريع سقيا الحاج والمعتمر، سقيا المساجد والأماكن العامة، سقيا الصائم، سقيا الأيدي العاملة، وقف السقيا، سقيا الكبد الرطبة كالطيور وما شابهها، وسقيا المحتاجين من ساكني الأربطة و دور الأيتام وأسر السجناء والمفرج عنهم ، بالإضافة إلى صيانة شبكات المياه وخزانات المحتاجين، تنظيم فعاليات ترشيد المياه، والدراسات والإبحاث حول المياه، وتكثيف المياه، بالإضافة إلى حفر الآبار في الهجر والقرى التي لا توجد فيها مياه صالحة للشرب وبحاجة إلى محطة تحلية تسد حاجتهم وتخفف عنهم عناء التنقل للحصول على مياه محلاة بأسعار باهظة .
كما كشف عن توزيع الجمعية مؤخراً (41080) عبوة ماء شملت دور الأيتام، والأربطة، والمراكز الصحية وعدد من الجهات التابعة لمركز التنمية الاجتماعية بالمنطقة، مشيراً إلى أن الجمعية فتحت باب التبرع لشراء أوقاف السقيا في مكة المكرمة، وسقيا الحجاج والمعتمرين، وسقيا الأيتام والأرامل، وسقيا المقابر ومغاسل الموتى وعابري السبيل عبر حساباتها من خلال التواصل الاجتماعي أو عبر أرقام الجمعية (0506668129 ـ 0533317455).