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"اقتصادي": الأجور بعد التوطين تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال

منذ 13 دقيقة
1303
"اقتصادي": الأجور بعد التوطين تتراوح ما بين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال

الرياض (صدى):
تحدث عميد كلية الاقتصاد في جامعة الإمام عن معدل الأجور بعد توطين 6 أنشطة في سوق العمل منها الاستشارات القانونية والمهن الفنية والهندسية.

وأوضح "الاقتصادي" أن الأجور تتراوح مابين 5 آلاف إلى 8 آلاف ريال بعد توطين 6 أنشطة في سوق العمل وذلك في بعض القطاعات وكبداية مخرج جديد لسوق العمل تعتبر جيدة، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

وأضاف: "سيكون هناك مزايا أكبر ويجب على القطاع الخاص أن يتيح فرص تطوير والتدريب للشباب والشابات واكتساب خبرة كبيرة".

وكانت صحيفة "صدى" قد نشرت خبرًا أمس يفيد إعلان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي ، إصدار ستة قرارات وزارية جديدة لتوطين عدة مهن وأنشطة تستهدف توفير أكثر من 40 ألف وظيفة.

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القطاع الخاص
سوق العمل
الأجور
توطين المهن
وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
يمكن شيخ تشليح
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. ظامه الثقل من فوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
دكتر
الله المستعان
دكتر
الله المستعان

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