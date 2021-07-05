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استثناء مهن فنية ومساندة من قرار توطين السينما بشرط 

منذ 17 دقيقة
1322
استثناء مهن فنية ومساندة من قرار توطين السينما بشرط 

الرياض (صدى):
استثنى قرار توطين السينما، عدة مهن فنية و6 مهن مساندة من قرار التوطين، وذلك بشرط ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة نسبة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

وتبين أنه في حال كان مجموع العاملين في المنشأة أقل من 10 عاملين، يسمح للمنشأة بوجود عامل وافد واحد كحد أقصى، بشرط وجود عامل سعودي واحد كحد أدنى في المنشأة.

وتضمنت المهن المستثناة من التوطين: مهن فنية "مشغل جهاز عرض سينمائي، عامل تشغيل جهاز الصوت، فني عروض سينمائية، جميع المهن الفنية"، بينما المهن المساندة المستثناة فهي "كبيرة الطهاة، مساعد كبير الطهاة، طاهٍ عام، مساعد طاهٍ، مقدم طعام، عامل مطعم)، إضافة إلى استثناء مهن النظافة والتحميل والتفريغ من القرار، إذ إنها غير مستهدفة بالتوطين".

 

 

السينما
المنشأة
قرار التوطين
مهن فنية
مهن مساندة

التعليقات

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أحدث التعليقات

إبراهيم محمد
نعم يجب عدم الخلط بين الحق والباطل والحلال والحرام ولن يهنأ المترفه وهو فقير
ابو يزن
الوعد في القبر هناك راح تسأل هناك تكون وحيد هناك تأخذ فقط عملك متاع الدنياء قليل.
عنتر فاضي جيبه
يمكن شيخ تشليح
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. ظامه الثقل من فوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..

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