رجل يتخفى في ملابس نسائية و«نقاب» ليلتقي بامرأة دون افتضاح أمره

القاهرة (صدى):
ألقت أجهزة الأمن المصرية القبض على عاطل لاتهامه بارتداء نقاب وملابس نسائية؛ حيث كان في طريقه للقاء سيدة في منزلها وتخفى بارتداء النقاب، لسهولة لقائها، لعدم اكتشاف أمره.
وتمكن الأهالي من ضبط الشخص الذي يرتدي نقاب وملابس نسائية، خلال سيره في أحد الشوارع وذكروا أنهم اشتبهوا في المتهم خلال سيره في الشارع، خاصة أن جسده وطريقة سيره تثير الشك حول كونه أنثى، فتم تتبعه حتى تم ضبطه بمدخل عقار.
وتبين أنه رجل يتخفى في النقاب، واعترف المتهم بارتدائه النقاب، حتى يتمكن من لقاء ربة منزل دون اكتشاف أمره، حيث تم القبض عليه وحرر محضر بالواقعة، وإحالته إلى النيابة للتحقيق.