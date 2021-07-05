وفاة الفنانة سحر كامل صاحبة أشهر أفيه "وأنا مالي يا لمبي"

القاهرة (صدى):
أعلن الفنان المصري محمد علي رزق عن وفاة الفنانة سحر كامل والتي اشتهرت بجملة "الله.. وأنا مالي يا لمبي" خلال ظهورها الصغير بفيلم "الناظر صلاح الدين".
وكتب "رزق" على "فيس بوك": "توفيت إلى رحمة الله صديقتي وأختي الكبيرة وأول واحدة ساعدتني علشان أبقى ممثل وعرفتني أعمل إيه وهي اللي وديتني مكاتب الكاستينج".
وتابع: "سحر كامل أول واحدة مسكت جنبها سكريبت وقعدت تحفظني وتفهمني، السلام أمانة لأبويا وكل الحبايب اللي سبقونا، نسألكم قراءة الفاتحة والدعاء بالرحمة والمغفرة لها ولأبويا ولكل اللي فارقونا".
وظهرت "سحر" في عدد من الأدوار الكوميدية أبرزهم فيلم "الناظر صلاح الدين، حاحا وتفاحة، جاءنا البيانا التالي" وغيرهم من الأدوار الصغيرة التي أدتها.