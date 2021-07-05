بالفيديو.. خالد عبدالرحمن: تراخيص مزاولة الصيد تلعب دورا في الحد من التجاوزات

أميرة خالد (صدى):
أكد الفنان خالد عبدالرحمن، اليوم الاثنين، أن تراخيص مزاولة الصيد تلعب دورا في الحد من التجاوزات التي من شأنها تهدد الحياة الفطرية.
وأوضح خالد عبدالرحمن، أنه رؤية الحياة الفطرية على مرأى العين في كل مكان هذا جزء من جمال الطبيعة، مطالبًا بالانضباط والالتزام بالسلوكيات واحترام القانون أكثر من الخوف منه.
وشدد خالد عبدالرحمن على ضرورة الاهتمام بهذا الإرث، مضيفًا: "من كان يتخيل أن إحنا نجد الفرصة أن نصطاد بترخيص ونزاول هواية الصيد كل فيما يخصه".
ومن الجدير بالذكر، أن وزارة البيئة والمياه والزراعة كانت قد كشفت عن الشروط والمتطلبات اللازم توافرها في طالبي الحصول على رخصة الصيد البري، والتي تتضمن ألا يقل عمره عن واحد وعشرين عامًا، وألا يكون قد ثبت بحقه ارتكاب مخالفتين أو أكثـر لهـذه اللائحـة، ولـم يمض علىآخر مخالفة سنتان من تاريخ صدور آخر قرار بشأنها.
وشملت الشروط أنه على كل طالب ترخيص للصيد أن يتقدم بطلب للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، أو مـن يفـوضه مرفقًا بالمستندات والوثائق التي يحددها المركز؛ حيث يبت مركز تنمية الحياة الفطرية بطلبات التراخيص خلال خمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل كل طلب مكتمل.