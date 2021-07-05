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اغمي عليه بين السماء والأرض
منذ ساعة
588
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أحدث التعليقات
رااايق
أحلام ترد على شاب غازلها دون معرفة هويتها **!!! يمكن ** لو عرف منو أنتي كان تحسف ولاعت جبدة ** ههههههههههههههههههههههه
ابو محمد 😎 ✍️
ماسمعنا لتز صوت ، بس نقول ، صح حركاتززز بدل لسانتززز ..
ربيعان الربيعان
موهبه جميله تستحق من يتبناها ويطورها ويجب عدم الخلط بين الفقر الذي نعانيه وبين الترفيه
نايف الحمد
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتشرت الفاحشة تاتي امراض مهي معروفة من قبل مثل كورونا الآن انتشرت في العالم كله وزمان ما...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
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