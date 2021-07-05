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انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة 

منذ ساعة
1562
انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة 

الرياض (صدى):
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن انتهاء المهلة التصحيحية لتوريد وبيع أجهزة الاتصالات المخالفة وبدء العمل على تنفيذ الغرامات التي تصل إلى 25 مليون ريال.

ودعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، موردي أجهزة الاتصالات، لأخذ الحذر من توريد وتوزيع وبيع الأجهزة المخالفة للمواصفات المعتمدة من الهيئة ومن ضمنها أجهزة الاتصالات غير المرخصة وأجهزة مقويات الشبكة غير النظامية.

وأوضحت أن المهلة دامت 60 يومًا، بالإضافة إلى عدد من الجولات التفتيشية على أسواق ومحلات الاتصالات، للتأكد من الأثر البالغ الذي تُلحقه الأجهزة المخالفة على جودة الاتصالات.

 

هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات
الجولات التفتيشية
أجهزة الاتصالات
أسواق
الغرامات
محلات الاتصالات

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أحدث التعليقات

عنتر فاضي جيبه
يمكن شيخ تشليح
ابو محمد 😎 ✍️
ههههههههههههههههههههه .. .. ظامه الثقل من فوق ..
ابو محمد 😎 ✍️
طيب ..
دكتر
الله المستعان
دكتر
الله المستعان

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