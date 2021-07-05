سمو أمير القصيم يعزي مدير الأحوال المدنية بالمنطقة بوفاة والده

محمد المحسن (صدى):
قدم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، العزاء والمواساة لمدير الأحوال المدنية بمنطقة القصيم الأستاذ مطلق الثبيتي في وفاة والده رحمه الله.
جاء ذلك خلال زيارة سمو أمير القصيم لمدير فرع الأحوال بالمنطقة بمنزله بمدينة بريدة اليوم ، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، ويسكنه فسيح جناته ، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.
من جانبه ، قدم الأستاذ مطلق الثبيتي شكره وتقديره لسموه على مواساته لهم، سائلين الله العلي القدير أن يكتب له الأجر والمثوبة.