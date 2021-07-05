صورة نادرة للملك عبدالعزيز وإلى جانبه الملك فهد والملك فاروق بمصر

الرياض (صدى):
كشفت صورة نادرة عن الملك عبدالعزيز، وعلى يمينه نجله الملك فهد، كما ظهر إلى يسار المؤسس ملك مصر حينها الملك فاروق - رحمهم الله.
وظهر في الصورة أيضًا بعض الأمراء في الكراسي الخلفية؛ حيث التقطت هذه الصورة في حفل سباق بنادي مصر الجديدة من رحلة الملك عبدالعزيز لمصر عام 1365 هـ الموافق 1946 م.
وفي العام 1946 زار الملك عبدالعزيز مصر وكانت زيارة تاريخية بكل المقاييس، حسبما وصفت صحف القاهرة وقتها ولاقت ترحيبا سياسيا وشعبيا لا مثيل له؛ حيث بدأ برنامج الزيارة يوم 7 يناير من العام 1946، وأتت استجابة من الملك عبدالعزيز لدعوة مصر لزيارتها.
وشهدت الزيارة حضور الملك عبدالعزيز - رحمه الله - لعروض الخيل وسباقاتها في ميدان السباق، وحضور عرض عسكري للجيش المصري أقيمت ساحة خاصة له، ويعد آنذاك أعظم عرض من نوعه أقيم في مصر الحديثة، إذ بلغ عدد القوات التي اشتركت في هذا العرض ستة وثلاثين ألف جندي مزودين بأحدث أنواع الأسلحة كما قام الملك عبد العزيز بزيارة منطقة القناطر الخيرية.