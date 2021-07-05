مركز هيئة الأمر بالمعروف بالعيون بمحافظة الأحساء ينشر محتوى حملتي "الخوارج شرار الخلق"و "رب اجعل هذا البلد آمناً"

سعيد العجل (صدى):
نشر مركز هيئة العيون التابع لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة بالأحساء المحتوى التوعوي لحملتي "الخوارج شرار الخلق" و "رب اجعل هذا البلد آمناً " تحت شعار "فكرٌ آمن.. لوطنٍ آمن" .
وقام بنشر المحتوى بشاطئ العقير عبر اللوحات الإرشادية والتي يستفيد منها عدد من الزوار والمتنزهين .
وتهدف الحملتان اللتان دشنهما معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند - حفظه الله - إلى توعية المجتمع من الأفكار المنحرفة والضالة لحماية الأفكار والعقول وتعزيز الفكر المعتدل وتنمية المواطنة ولتعزيز الأمن الفكري وتوعية المجتمع بأهمية الحفاظ على أمن الوطن وتعزيز مفهوم اللحمة الوطنية واجتماع الكلمة وتوحيد الصف في وجه دعاة الفتنة والتخريب ولحماية الأمن الفكري للمجتمع .
من جانبه أوضح فضيلة مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة الشرقية الشيخ فهد بن فيصل الثبيتي أن تفعيل هذه الحملات المباركة يأتي وفق توجيهات ومتابعة معالي الرئيس العام فيما يخدم الدين والوطن في سبيل تحقيق تطلعات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين أيدهما الله .