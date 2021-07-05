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مدير تطوير كرة القدم بـ " فيفا " يشيد بالمقترح السعودي بتنظيم كأس العالم كل عامين

منذ 26 دقيقة
1428
مدير تطوير كرة القدم بـ " فيفا " يشيد بالمقترح السعودي بتنظيم كأس العالم كل عامين

وكالات (صدى):
أعرب الفرنسي آرسين فينجر، مدير تطوير كرة القدم العالمية بالاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، عن إعجابه بمقترح الاتحاد السعودي حول إقامة بطولة كأس العالم كل عامين بدلاً من 4 أعوام.

وأوضح "فينجر" أن إقامة دورة كأس العالم كل 4 سنوات أمراً ليس محفورًا في الصخر لذلك يمكن تغييره، فهو أمر من شأنه تحسين مستوى المباريات حول العالم.

وتابع حديثه عن المقترح: "علينا أن نفكر في إقامة البطولة كل عامين لأنه إلى جانب 55 دولة تابعة لليويفا، هناك 156 دولة أخرى في العالم".

كما أكد أيضًا أنه لا يريد حدوث مشكلة مع الاتحاد الأوروبي الذي يقيم بطولته القارية "يورو" كل أربع سنوات بالتبادل مع نهائيات كأس العالم.

وذكر "فينجر" أن هناك 211 دولة الآن من الأعضاء بالفيفا، ومنها 133 منها لم يسبق لها المشاركة في كأس العالم، وهذه الدولة تنظر على كأس العالم كل أربع سنوات، دون أن يكون لديها فرصة للمشاركة فيها.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد السعودي لكرة القدم كان قد نجح في إقناع كونجرس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بدراسة مقترح إقامة بطولة كأس العالم كل عامين.

 

فيفا
الاتحاد السعودي لكرة القدم
كأس العالم
الاتحاد الدولي لكرة القدم
آرسين فينجر

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