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ناويه تصير شاعرة
منذ ساعتين
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التعليقات
ابو محمد 😎 ✍️
عدد التعليقات : 130176
منذ 6 دقائق
ماسمعنا لتز صوت ، بس نقول ، صح حركاتززز بدل لسانتززز ..
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أحلام ترد على شاب غازلها دون معرفة هويتها **!!! يمكن ** لو عرف منو أنتي كان تحسف ولاعت جبدة ** ههههههههههههههههههههههه
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ماسمعنا لتز صوت ، بس نقول ، صح حركاتززز بدل لسانتززز ..
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