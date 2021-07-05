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مدير عام تعليم الرياض يتفقد مراكز الدعم التعليمي الصيفية

منذ 10 ساعات
2017
مدير عام تعليم الرياض يتفقد مراكز الدعم التعليمي الصيفية

عبدالرحمن الزهراني (صدى):
قام مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي بزيارة تفقدية لمركز الدعم التعليمي الصيفي في ابتدائية الإمام المزي للاطلاع على سير العمل في المركز، عبر منصة مدرستي.

وتم خلال الزيارة مقابلة مدير المركز وفريق العمل حيث استمع منهم على جهودهم في قياس مهارات الطلاب الأساسية في المواد المستهدفة بعمليات التقويم وتنميتها وتطويرها ، مقدمًا شكره لهم في متابعة ذلك وفق خطة مراكز الدعم للارتقاء بمستويات الطلاب التعليمية .

هذا وذكر مدير عام التعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي أن الهدف من هذه المراكز هو بناء وتعزيز المهارات الأساسية للطلاب والطالبات، وتنمية قدراتهم واستثمار أوقاتهم في الإجازة الصيفية تحت إشراف تربوي وفق خطة زمنية محددة، ورفع مستواهم التعليمي في المواد الرئيسة، و تنمية مهاراتهم وقدراتهم، وترسيخ قيم المواطنة، وتعزيز انتمائهم واعتزازهم بدينهم ووطنهم، إلى جانب المساهمة في بناء الشخصية المتوازنة والمنتجة لمجتمعها.

وبين الوهيبي أن مراكز الدعم التعليمي الصيفية ستركز على تدريس المعلمين والمعلمات لمواد القرآن الكريم، واللغة العربية، والرياضيات، والعلوم، وذلك عن بُعد من خلال الفصول الافتراضية، مع التزام المعلمين والمعلمات بالحضور للمدرسة يومًا واحدًا بالتنسيق مع الإدارة وفق تنظيم يضمن تطبيق الاحترازات الصحية .

الجدير بالذكر أن هذه المراكز ستقيس المهارات الأساسية للطلاب والطالبات في المواد المستهدفة من خلال عمليات التقويم، حيث تتضمن تقويم قبلي في الأسبوع الأول من التطبيق، وتقويم تكويني أسبوعي، بالإضافة إلى التقويم الختامي .

الرياض

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