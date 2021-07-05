نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين

منذ ساعة
1745
بالفيديو.. ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين

مكة المكرمة (صدى):
شهدت إحدى مستشفيات مكة ولادة توأم سيامي بصدر واحد وقلبين وما زالا تحت الرعاية من قبل فريق طبي مميز بمستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة.

وأفاد الأطباء أن حالة الطفلين بصحة جيدة ويتنفسون بشكل طبيعي وتم إجراء العديد من الفحصوات لهم بمستشفى الولادة وتم عمل العديد من الفحوصات لهما منذ الولادة وحتى الان، وفقًا لما جاء بـ "الإخبارية".

كما أكدوا أن يتم إجراء الآن إجراء الفحوصات اللازمة قبل إجراء العملية للتوأم السيامي حيث تم وصول الأطفال قبل 36 ساعة وتم ولادتهم بواسطة عملية قيصرية وتم قبول الحالة بشكل فوري والآن جاري الفحوصات الأساسية والرئيسية.

وذكروا أيضًا أن هناك فريق طبي متميز مختص في هذه الحالات في المملكة ونتائجه مبهرة ومثل هذه الحالات يتم الترتيب لها بعمل الفحوصات والتقارير وبعد ذلك يتم التواصل معهم بشكل قائم وجاري.

فيما أوضحت الدكتورة فايزة السلمي، استشارية عناية مركزة حدثي الولادة، أن حالة التوأم السيامي مستقرة وعملية التنفس طبيعية ويتم تغذيتهم عن طريق التغذية الوريدية وفحص الدم وما زالت الفحوصات المستمرة.

وأضافت: "الفحوصات المبدئية أوضحت وجود كبد واحدة للتوأم السيامي وعمودين فقريين وقلبين لكل منهما، كما يوجد كليتين صغيرة وواحدة حجمها جيد أما الكبد فتبين أن هناك كبد واحد من خلال الموجات الصوتية".

مكة
التوأم السيامي
الموجات الصوتية
الفحوصات
مستشفى الولاة والأطفال

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
نعم الإصابات في المنطقة الشرقية فاقت مناطق المملكة بسبب العائدين من البحرين نسأل ألايكونوا حاملين لفايروس المتحور أطلس الهندي سريع العدوى والإنتشار
ابو محمد
على أولياء الأمور أن ينتبهوا ولا يستغفلهم السفهاء من الناس.. اعطوا صلاحية واغتروا... سبحان الله لم. يستفد من مرضه وهذه أشد عقوبه.. إن الله...
دكتر
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات
دكتر
السبب التامين الشامل لدي سايق الشاحنه لو عليه نسبه يدفعها لما راينا تهور قائدي الشاحنات

أخر الأخبار

توفيق: فيروس "دلتا" لم يدخل إلى المملكة حتى الآن "فيديو"
توفيق: فيروس "دلتا" لم يدخل إلى المملكة حتى الآن "فيديو"
منذ 3 دقائق 1061
صورة نادرة للملك عبدالعزيز وإلى جانبه الملك فهد والملك فاروق بمصر
صورة نادرة للملك عبدالعزيز وإلى جانبه الملك فهد والملك فاروق بمصر
منذ 13 دقيقة 1275
سمو أمير القصيم : توفير 874 مسكناً للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة
سمو أمير القصيم : توفير 874 مسكناً للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة
منذ 15 دقيقة 1242
مدير تطوير كرة القدم بـ " فيفا " يشيد بالمقترح السعودي بتنظيم كأس العالم كل عامين
مدير تطوير كرة القدم بـ " فيفا " يشيد بالمقترح السعودي بتنظيم كأس العالم كل عامين
منذ 25 دقيقة 1425
فايز المالكي لنجل عبدالعزيز الشمري: انتبه لوالدك واترك تويتر
فايز المالكي لنجل عبدالعزيز الشمري: انتبه لوالدك واترك تويتر
منذ 29 دقيقة 550
تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 
تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 
منذ 35 دقيقة 1997
بلقيس تلتقي أحلام صدفة في عيادة تجميل بدبي "فيديو"
بلقيس تلتقي أحلام صدفة في عيادة تجميل بدبي "فيديو"
منذ 45 دقيقة 556
صفحات يومية من الحياة الإرشادية
صفحات يومية من الحياة الإرشادية
منذ 50 دقيقة 199
فابيو ليما يوافق بشكل مبدئي على الانضمام للاتحاد
فابيو ليما يوافق بشكل مبدئي على الانضمام للاتحاد
منذ 59 دقيقة 1633
بالفيديو.. زوج مهيرة عبدالعزيز يفاجئها باحتفال رومانسي في ذكرى زواجهما
بالفيديو.. زوج مهيرة عبدالعزيز يفاجئها باحتفال رومانسي في ذكرى زواجهما
منذ ساعة 573