بالفيديو.. زوج مهيرة عبدالعزيز يفاجئها باحتفال رومانسي في ذكرى زواجهما

أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، عن مفاجأة رومانسية من زوجها خالد عز لها خلال الاحتفال بذكرى زواجها الـ11 بحضور ابنتهما الوحيدة يسمة.
وأظهر مقطع فيديو، تجهيز فيلا للزوجين وتزيينها بالورود والبالونات الملونة في أرجاء الغرفة مع باقة كبيرة من الورود الملونة مع قالب حلوى حمل تهنئة بالمناسبة؛ حيث بدت مهيرة في حالة ذهول لحظة وصولها، كما تم تجهيز مفاجأة للطفلة، حيث زينت غرفة نومها أيضا.
وأوضحت الإعلامية الإماراتية أن زوجها كان مثل معظم الأزواج الذين لا يتذكرون المناسبات بشكل دائم، لافتة إلى أنه قبل 3 سنوات نسي تماما مناسبة عيد زواجهما رغم تلميحاتها وأصرّ على الخروج مع أصدقائه فانتظرت وصوله إلى المطعم واتصلت به وقالت له: "كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد زواجنا"، ثم أغلقت الهاتف؛ ليعود مسرعا إلى المنزل ومعه باقة من الورود فأخذها ورمتها بسلة المهملات، بينما كانت تجهز نفسها للسهر مع أصدقائها.