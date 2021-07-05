نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. زوج مهيرة عبدالعزيز يفاجئها باحتفال رومانسي في ذكرى زواجهما

منذ ساعة
640
1
بالفيديو.. زوج مهيرة عبدالعزيز يفاجئها باحتفال رومانسي في ذكرى زواجهما

أميرة خالد (صدى):
كشفت الإعلامية الإماراتية مهيرة عبد العزيز، عن مفاجأة رومانسية من زوجها خالد عز لها خلال الاحتفال بذكرى زواجها الـ11 بحضور ابنتهما الوحيدة يسمة.

وأظهر مقطع فيديو، تجهيز فيلا للزوجين وتزيينها بالورود والبالونات الملونة في أرجاء الغرفة مع باقة كبيرة من الورود الملونة مع قالب حلوى حمل تهنئة بالمناسبة؛ حيث بدت مهيرة في حالة ذهول لحظة وصولها، كما تم تجهيز مفاجأة للطفلة، حيث زينت غرفة نومها أيضا.

وأوضحت الإعلامية الإماراتية أن زوجها كان مثل معظم الأزواج الذين لا يتذكرون المناسبات بشكل دائم، لافتة إلى أنه قبل 3 سنوات نسي تماما مناسبة عيد زواجهما رغم تلميحاتها وأصرّ على الخروج مع أصدقائه فانتظرت وصوله إلى المطعم واتصلت به وقالت له: "كل عام وأنت بخير بمناسبة عيد زواجنا"، ثم أغلقت الهاتف؛ ليعود مسرعا إلى المنزل ومعه باقة من الورود فأخذها ورمتها بسلة المهملات، بينما كانت تجهز نفسها للسهر مع أصدقائها.

مهيرة عبدالعزيز
ذكرى زواج
فن ومشاهير
خالد عز
احتفال رومانسي

التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
أبو عبد الرحمن ✍️ عدد التعليقات : 710
منذ دقيقة
إنا مماأدرك الناس من كلام النبوة الآولى إذا لم تستحي فأصنع ماشئت

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ربيعان الربيعان
موهبه جميله تستحق من يتبناها ويطورها ويجب عدم الخلط بين الفقر الذي نعانيه وبين الترفيه
نايف الحمد
ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم إذا انتشرت الفاحشة تاتي امراض مهي معروفة من قبل مثل كورونا الآن انتشرت في العالم كله وزمان ما...
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
رااايق
الطيور على أشكالها (( تقع )) ** ههههههههههههههه اللحين لو تسأل ليه رايحن عيادة للتجميل ** يمكن يقولون لك **** أبد كنا بنسأل الدكتور...
أبو عبد الرحمن ✍️
نعم الإصابات في المنطقة الشرقية فاقت مناطق المملكة بسبب العائدين من البحرين نسأل ألايكونوا حاملين لفايروس المتحور أطلس الهندي سريع العدوى والإنتشار

أخر الأخبار

بالفيديو.. خالد عبدالرحمن: تراخيص مزاولة الصيد تلعب دورا في الحد من التجاوزات
بالفيديو.. خالد عبدالرحمن: تراخيص مزاولة الصيد تلعب دورا في الحد من التجاوزات
منذ دقيقة 24
"المرور" يكشف عن سبب سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات متوقفة بإشارة مرور في محايل عسير 
"المرور" يكشف عن سبب سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات متوقفة بإشارة مرور في محايل عسير 
منذ 6 دقائق 1184
فلكية جدة: رصدنا هلال القمر قرب عنقود "الثريا" بالأفق الشرقي
فلكية جدة: رصدنا هلال القمر قرب عنقود "الثريا" بالأفق الشرقي
منذ 6 دقائق 1129
توفيق: فيروس "دلتا" لم يدخل إلى المملكة حتى الآن "فيديو"
توفيق: فيروس "دلتا" لم يدخل إلى المملكة حتى الآن "فيديو"
منذ 20 دقيقة 1400
صورة نادرة للملك عبدالعزيز وإلى جانبه الملك فهد والملك فاروق بمصر
صورة نادرة للملك عبدالعزيز وإلى جانبه الملك فهد والملك فاروق بمصر
منذ 31 دقيقة 1453
سمو أمير القصيم : توفير 874 مسكناً للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة
سمو أمير القصيم : توفير 874 مسكناً للمستفيدين من برنامج الإسكان التنموي بالمنطقة
منذ 32 دقيقة 1389
مدير تطوير كرة القدم بـ " فيفا " يشيد بالمقترح السعودي بتنظيم كأس العالم كل عامين
مدير تطوير كرة القدم بـ " فيفا " يشيد بالمقترح السعودي بتنظيم كأس العالم كل عامين
منذ 43 دقيقة 1520
فايز المالكي لنجل عبدالعزيز الشمري: انتبه لوالدك واترك تويتر
فايز المالكي لنجل عبدالعزيز الشمري: انتبه لوالدك واترك تويتر
منذ 47 دقيقة 733
تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 
تفاصيل جديدة في واقعة سحق شاحنة كبيرة لعدة مركبات بعد خروجها عن السيطرة بمحايل عسير 
منذ 52 دقيقة 2230
شقيق العروس حالف ما تطلع من البيت
شقيق العروس حالف ما تطلع من البيت
منذ 54 دقيقة 543