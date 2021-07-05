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فتوى تركية تجيز للزوجة سرقة أموال زوجها

منذ 50 دقيقة
669
فتوى تركية تجيز للزوجة سرقة أموال زوجها

أنقرة (صدى):
أثارت الفتوى التي أصدرتها رئاسة الشؤون الدينية التركية، الخاصة بالعلاقة المالية بين الزوجين، والتي تشرع للزوجة سرقة زوجها.حالة من الجدل داخل المجتمع التركي.

وفي التفاصيل، ردت رئاسة الشؤون الدينية على سؤال مطروح في مجلتها الشهرية يقول: "هل يحق للمرأة أن تأخذ مال زوجها دون موافقته لتلبية حاجاتها الشخصية؟"، ليأتي الرد: "يمكن للمرأة أن تأخذ نقودا من جيب زوجها الذي لا يمنحها ما يكفي من المال، دون أن يعلم بذلك".

ونصت الفتوى على شرعية أخد المرأة للأموال من محفظة زوجها دون أن تخبره، في حال عدم تقديمه أموالا كافية لها، لتستطيع سد حاجاتها الشخصية.

الزوجة
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الزوجة الداعشية
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فتوى ترمية

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أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
بتُ أهذي .. من فرط كمدي
ابو محمد 😎 ✍️
الله يرحمه .. آمين ..
ابو محمد 😎 ✍️
اللهم لك الحمد والشكر والثناء على كل حال ، اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا برحمتك يا ارحم الراحمين .. آمين ..
د محمد ماجد بخش
مرحبا.. مين ما هو : مطلوب عندنا في هيئة الترفيه
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..

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